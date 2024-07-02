С 3 июля фермеры могут стать «отельерами»

Начинает действовать федеральный закон, который с 3 июля совершенствует правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и вводит для этого новые меры.

По закону от 22.06.2024 № 160-ФЗ фермерские хозяйства, относящиеся к сельхозтоваропроизводителям, получили право вести деятельность в сфере сельского туризма.

В частности, фермерские хозяйства (КФХ) могут временно размещать туристов в жилых домах, расположенных на земельных участках, входящих в состав земель сельхозназначения.

Кроме того, введено понятие «устойчивое развитие сельских территорий».

Под устойчивым развитием сельских территорий закон понимает:

их стабильное социально-экономическое развитие;

увеличение объема сельскохозяйственной продукции,

повышение эффективности сельского хозяйства;

рациональное использование и охрана земель;

достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, в т. ч. в результате деятельности, не связанной с сельхозпроизводством, включая оказание услуг в сфере сельского туризма.

Сельскохозяйственные товаропроизводители наряду с сельхозпроизводством могут оказывать услуги в сфере сельского туризма и другие виды деятельности, не связанные с таким производством, обеспечивающие устойчивое развитие сельских территорий.