С 3 июля фермеры могут стать «отельерами»

По закону от 22.06.2024 № 160-ФЗ фермерские хозяйства, относящиеся к сельхозтоваропроизводителям, получили право вести деятельность в сфере сельского туризма.
В частности, фермерские хозяйства (КФХ) могут временно размещать туристов в жилых домах, расположенных на земельных участках, входящих в состав земель сельхозназначения.
Кроме того, введено понятие «устойчивое развитие сельских территорий».
Под устойчивым развитием сельских территорий закон понимает:
их стабильное социально-экономическое развитие;
увеличение объема сельскохозяйственной продукции,
повышение эффективности сельского хозяйства;
рациональное использование и охрана земель;
достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, в т. ч. в результате деятельности, не связанной с сельхозпроизводством, включая оказание услуг в сфере сельского туризма.
Сельскохозяйственные товаропроизводители наряду с сельхозпроизводством могут оказывать услуги в сфере сельского туризма и другие виды деятельности, не связанные с таким производством, обеспечивающие устойчивое развитие сельских территорий.
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