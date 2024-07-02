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Бухгалтеры

Сервис «Клерка» с консультациями экспертов переехал на новую платформу

Теперь задать вопросы экспертам можно в новом разделе, а форум «Клерка» останется для общения и обмена мнениями.

«Клерк» закончил тестирование новой платформы для сервиса «Консультации». Теперь получить ответы на вопросы можно в новом разделе, а не на форуме.

Основной раздел «Клерк.Консультации» на форуме будет доступен только для чтения.

На форуме вы по-прежнему можете общаться и обмениваться мнениями. А за комментариями экспертов и советами опытных практиков приглашаем на новый сервис!

Обратите внимание, что теперь эксперты «Клерка», в рамках тарифов Клерк.Премиум отвечают только в сервисе «Консультации»!

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Экономика России

Есть признаки, которые могут повлиять на снижение инфляции

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков заявил, что видит признаки для снижения инфляции.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бухгалтеры

😱 ФНС чуть не довела бухгалтера до инфаркта!

Налоговики прислали компании требование по деятельности контрагентов, в адрес которых отправлялись платежи, а самих партнеров сняли с учета. Оказалось, что ФНС ошиблась и прислала неправильное требование.

Красный уголок бухгалтера

Может ли отец ребенка получить декретное пособие и продолжить работу?

Добрый день! Огромная просьба подскажите по декретным. Пришел сотрудник и говорит, что хочет пойти в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, при этом у него жена не работает и никогда не работала.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Efsol_1Ссервисы

Как 1С:Кабинет Сотрудника упрощает управление персоналом

В современном бизнесе управление персоналом играет ключевую роль. От того, насколько эффективно организован процесс управления сотрудниками, зависит успех всей компании. Для облегчения этой задачи был создан сервис 1С:Кабинет Сотрудника. В данной статье мы рассмотрим его основные функции и возможности, а также приведем практические примеры использования.

Как 1С:Кабинет Сотрудника упрощает управление персоналом
Многодетные семьи

Многодетным семьям предложили бесплатное санаторно-курортное лечение

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести с 2025 года сертификат на бесплатное санаторно-курортное лечение для многодетных семей.

Управление персоналом

Нанимать или взращивать? Разбираемся, откуда брать руководителей

Кадровый голод на рынке касается не только линейного персонала, но и топ-менеджеров с управленцами. Мало того что найти их непросто, они еще и стоят очень дорого. Давайте разбираться, когда наем руководителя со стороны оправдан, а когда лучше взрастить такого внутри компании.

Нанимать или взращивать? Разбираемся, откуда брать руководителей
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Индексация пенсий

Депутаты хотят индексировать страховую пенсию в два этапа

Первая индексация будет проходить 1 февраля на уровень инфляции, а вторая — 1 апреля исходя из роста доходов Социального фонда.

DAS Group
Маркетплейсы

Онлайн-платформы и маркетплейсы: юридические риски и аспекты защиты

Торговать на подобных площадках выгодно — если вы знаете все подводные камни такого сотрудничества и готовы при необходимости противостоять посягательствам на ваши права. Расскажем о наиболее распространенных рисках и возможных методах защиты.

Онлайн-платформы и маркетплейсы: юридические риски и аспекты защиты
Бухгалтеры

Сервис «Клерка» с консультациями экспертов переехал на новую платформу

Теперь задать вопросы экспертам можно в новом разделе, а форум «Клерка» останется для общения и обмена мнениями.

Банки

С 1 июля Центробанк отменил мораторий на ограничение полной стоимости кредита

ЦБ простит банки, которые не соблюдали установленные ограничения для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки.

РСВ

Налоговики требуют зарплатные налоги от ИП с зарплатным проектом без работников

Инспекторы заподозрили, что ИП, который применяет зарплатный проект, не платит зарплатные налоги за работников.

Астрал
НДС

НДС в 2024 году: основные изменения

В 2024 году в НДС вступили в силу изменения. Теперь экспортёрам проще подтверждать нулевую ставку, отметка таможни стала необязательной, а список товаров, к которым применяется пониженная ставка, значительно расширился. Новая публикация расскажет об этих и других нововведениях в налоговом законодательстве по НДС.

НДС в 2024 году: основные изменения

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Отчетность в СФР

Коды ошибок ЕФС-1 с расшифровкой

Большинство ошибок в сданной ЕФС-1 выявляются фондом в процессе автоматической проверки отчета при приеме формы. По отчетам с ошибками СФР направляет протоколы, где указан код (индекс) ошибки, которую нужно исправить.

Коды ошибок ЕФС-1 с расшифровкой
Самозанятые

Самозанятые могут платить НПД за свой металлолом, но не чужой

При перепродаже товаров нельзя применять НПД. Это касается и металлолома.

Основные средства

Реализация основного средства с убытком в 1С:Комплексной автоматизации ред.2.5

Давно мы вас не баловали статьями по учету в 1С:Комплексной автоматизации ред. 2.5. Исправляемся! Сегодня рассмотрим подробный алгоритм действий бухгалтера в ситуации, когда основное средство реализовано с убытком. 

Реализация основного средства с убытком в 1С:Комплексной автоматизации ред.2.5
Жилищное законодательство

Тарифы ЖКХ предложено повышать по-новому: проект закона

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий в Жилищном кодексе (ЖК РФ) ограничить рост тарифа за каждый отдельный вид коммунальных услуг.

Госзакупки

Правительство усовершенствует механизм государственных и муниципальных закупок

Чтобы в госзакупках принимало участие больше представителей малого и среднего бизнеса, кабмин пересмотрит порядок их проведения.

АТОЛ
Личные финансы

Партнерская программа АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay: дополнительный заработок на подключении клиентов

Эта статья подготовлена специально для бухгалтеров, налоговых консультантов и сотрудников бухгалтерских компаний, однако нашими партнерами могут стать все компании, занимающиеся автоматизацией и профессиональным обслуживанием бизнесов.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Ольга Неволина
Судебная практика по налоговым спорам

Пример налоговой реконструкции в арбитражной практике

Даже если сделки с ИП формальные, фактические затраты на них можно учесть при расчете налога на прибыль — Постановление АС Уральского округа от 04.03.2024 № А50-18677/2022.

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