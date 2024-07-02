Сервис «Клерка» с консультациями экспертов переехал на новую платформу

Теперь задать вопросы экспертам можно в новом разделе, а форум «Клерка» останется для общения и обмена мнениями.

«Клерк» закончил тестирование новой платформы для сервиса «Консультации». Теперь получить ответы на вопросы можно в новом разделе, а не на форуме.

Основной раздел «Клерк.Консультации» на форуме будет доступен только для чтения.

На форуме вы по-прежнему можете общаться и обмениваться мнениями. А за комментариями экспертов и советами опытных практиков приглашаем на новый сервис!

Обратите внимание, что теперь эксперты «Клерка», в рамках тарифов Клерк.Премиум отвечают только в сервисе «Консультации»!