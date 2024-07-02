Альфа-банк запустил инвестиционный торговый терминал для пользователей ПК

Теперь инвесторам не обязательно вести дела через мобильное приложение. У «Альфа-Инвестиции Онлайн» появилась версия для компьютеров.

Торговый терминал «Альфа-Инвестиции Онлайн» теперь доступен не только в мобильных браузерах, но и на компьютере.

В десктопной версии можно создавать несколько рабочих столов с нужными виджетами для удобного активного трейдинга и самостоятельной торговли. Об этом сообщает пресс-релиз банка.

Сейчас у сервиса есть больше 100 индикаторов, 13 типов графиков и различные таймфреймы.

Инвестировать через новый терминал без комиссии можно в течение первых трех месяцев. Также Альфа-Инвестиции покрывают риски для сумм инвестиций до 50 тыс. рублей.