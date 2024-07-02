🙏 ФНС: два ЕНП-уведомления на НДФЛ ввели по просьбе бизнеса

Об этом сообщает ФНС в письме от 27.12.2023 № ЗГ-3-8/17390@.
В 2023 году бизнес сетовал, что отчетный период по НДФЛ не соответствует календарному месяцу. Напомним, он был с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.
В 2024 году этот срок изменили. Установили два срока уплаты налога за каждый месяц:
за период с 1-го по 22-е число текущего месяца – не позднее 28-го числа текущего месяца;
за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца – не позднее 5-го числа следующего месяца.
При этом если в один из этих периодов нет выплат физлицам, то уведомление за него сдавать не надо.
Бухгалтеры считают, что подача уведомлений каждые 2 недели нарушает их право на 28-дневный отпуск, предусмотренный ТК. Но ФНС иного мнения.
Два уведомления коррелируют с обязанностью работодателя выплачивать зарплату 2 раза в месяц.
Так что бухгалтеры так и так каждые две недели занимались бы зарплатными вопросами. Теперь просто прибавилось два уведомления.
А вы согласны с ФНС?
Комментарии15
Тьфу, блин. Всё по просьбе бизнеса. Посмотреть бы в глаза тому, кто просил ...
Хотя, что это изменит... Фамилии тех, кто просил НДС для упрощенки, мы знаем.
ну справедливости ради надо отметить, что бизнес действительно недоумевал, почему такой дурацкий период с 23 по 22. Вот и решили улучшить.
Это тот случай, когда лучшее - враг хорошего.
Но это же не единственный вариант решения, можно было просто сделать нормальный период - календарный месяц. Как раньше было.
какое хамство, если не сказать более грубо.
Ну надо сволочам - так прямо и говорите, что есть необходимость. Хотя какая тут может быть необходимость понять трудно с какой бы стороны ни смотрел бы.
Но выражаться, что введено по требованию бизнеса, удобно..... Ну вот зачем????
ну какими словами выразить к этому отношение? Да что б тибе .... тяжеловозом переехало!... прямо на площади перед твоим ФНСом!
Почему именно переехало?.. есть много вариантов...
Подбросило, перевернуло и разорвало? ))
выкладывайте все
Кстати, теперь можно не стесняться "Первый кассационный суд общей юрисдикции" разрешил высказывать всё что угодно. Главное не забыть после сказанного произнести заветное заклинание "беру свои слова обратно"
Ну что за чушь? Все гораздо хуже((. ЗП надо выдавать каждые полмесяца. Бухгалтер не может уйти даже на 14 дней, регламентированных ТК
По факту и на день не заешь, как уйти. То кто-то заболеет, то увольняется, то принимается.
как там говорится? на время отпуска бухгалтера замещает директор)
подумаешь, мелочь какая...
Это если у директора хоть какие-то мОзги есть.
Много Вы таких видели? Нет, то что такие бывают - видел. В соседних организациях. Мне пока таких не попадалось.
В основном директора бухгалтер замещает - вот это да: сплошь и рядом.