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Уведомление по ЕНП

🙏 ФНС: два ЕНП-уведомления на НДФЛ ввели по просьбе бизнеса

Два уведомления по НДФЛ – это удобно и никак не нарушает трудовые права бухгалтеров, которые каждый две недели сдают уведомление и делают платежки.

Об этом сообщает ФНС в письме от 27.12.2023 № ЗГ-3-8/17390@.

В 2023 году бизнес сетовал, что отчетный период по НДФЛ не соответствует календарному месяцу. Напомним, он был с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

В 2024 году этот срок изменили. Установили два срока уплаты налога за каждый месяц:

  • за период с 1-го по 22-е число текущего месяца – не позднее 28-го числа текущего месяца;

  • за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца – не позднее 5-го числа следующего месяца.

При этом если в один из этих периодов нет выплат физлицам, то уведомление за него сдавать не надо.

Бухгалтеры считают, что подача уведомлений каждые 2 недели нарушает их право на 28-дневный отпуск, предусмотренный ТК. Но ФНС иного мнения.

Два уведомления коррелируют с обязанностью работодателя выплачивать зарплату 2 раза в месяц.

Так что бухгалтеры так и так каждые две недели занимались бы зарплатными вопросами. Теперь просто прибавилось два уведомления.

А вы согласны с ФНС?

Комментарии

15
  • Наталья Горячая
    Руководитель

    Тьфу, блин. Всё по просьбе бизнеса. Посмотреть бы в глаза тому, кто просил ...

    Хотя, что это изменит... Фамилии тех, кто просил НДС для упрощенки, мы знаем.

    • бух2007

      Всё по просьбе бизнеса. Посмотреть бы в глаза тому, кто просил ...

      ну справедливости ради надо отметить, что бизнес действительно недоумевал, почему такой дурацкий период с 23 по 22. Вот и решили улучшить.

      Это тот случай, когда лучшее - враг хорошего.

      • Наташа

        бизнес действительно недоумевал, почему такой дурацкий период с 23 по 22. Вот и решили улучшить.

        Но это же не единственный вариант решения, можно было просто сделать нормальный период - календарный месяц. Как раньше было.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Два уведомления по НДФЛ – это удобно и никак не нарушает трудовые права бухгалтеров,

    какое хамство, если не сказать более грубо.

    Ну надо сволочам - так прямо и говорите, что есть необходимость. Хотя какая тут может быть необходимость понять трудно с какой бы стороны ни смотрел бы.

    Но выражаться, что введено по требованию бизнеса, удобно..... Ну вот зачем????

    ну какими словами выразить к этому отношение? Да что б тибе .... тяжеловозом переехало!... прямо на площади перед твоим ФНСом!

    • Ирина

      Почему именно переехало?.. есть много вариантов...

      • Королевская

        Подбросило, перевернуло и разорвало? ))

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        есть много вариантов...

        выкладывайте все

        Кстати, теперь можно не стесняться "Первый кассационный суд общей юрисдикции" разрешил высказывать всё что угодно. Главное не забыть после сказанного произнести заветное заклинание "беру свои слова обратно"

  • Королевская

    Бухгалтеры считают, что подача уведомлений каждые 2 недели нарушает их право на 28-дневный отпуск, предусмотренный ТК.

    Ну что за чушь? Все гораздо хуже((. ЗП надо выдавать каждые полмесяца. Бухгалтер не может уйти даже на 14 дней, регламентированных ТК

    • бух2007

      Бухгалтер не может уйти даже на 14 дней, регламентированных ТК

      По факту и на день не заешь, как уйти. То кто-то заболеет, то увольняется, то принимается.

    • Oxana999

      как там говорится? на время отпуска бухгалтера замещает директор)

      Так что бухгалтеры так и так каждые две недели занимались зарплатными вопросами. Теперь просто прибавилось два уведомления.

      подумаешь, мелочь какая...

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        как там говорится? на время отпуска бухгалтера замещает директор)

        Это если у директора хоть какие-то мОзги есть.

        Много Вы таких видели? Нет, то что такие бывают - видел. В соседних организациях. Мне пока таких не попадалось.

        В основном директора бухгалтер замещает - вот это да: сплошь и рядом.

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