🙏 ФНС: два ЕНП-уведомления на НДФЛ ввели по просьбе бизнеса

Два уведомления по НДФЛ – это удобно и никак не нарушает трудовые права бухгалтеров, которые каждый две недели сдают уведомление и делают платежки.

Об этом сообщает ФНС в письме от 27.12.2023 № ЗГ-3-8/17390@.

В 2023 году бизнес сетовал, что отчетный период по НДФЛ не соответствует календарному месяцу. Напомним, он был с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

В 2024 году этот срок изменили. Установили два срока уплаты налога за каждый месяц:

за период с 1-го по 22-е число текущего месяца – не позднее 28-го числа текущего месяца;

за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца – не позднее 5-го числа следующего месяца.

При этом если в один из этих периодов нет выплат физлицам, то уведомление за него сдавать не надо.

Бухгалтеры считают, что подача уведомлений каждые 2 недели нарушает их право на 28-дневный отпуск, предусмотренный ТК. Но ФНС иного мнения.

Два уведомления коррелируют с обязанностью работодателя выплачивать зарплату 2 раза в месяц.

Так что бухгалтеры так и так каждые две недели занимались бы зарплатными вопросами. Теперь просто прибавилось два уведомления.

А вы согласны с ФНС?