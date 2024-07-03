ФНС не имеет права арестовывать дебиторскую задолженность

Наложить арест можно только на то имущество налогоплательщика, которое может быть отчуждено им самим.

Кассационный суд признал, что налоговики не имеют право наложить арест на дебиторскую задолженность, поскольку она не относится к имуществу, которым владеет налогоплательщик. Это всего лишь право требования к третьим лицам.

«У налогового органа отсутствовали правовые основания для принятия обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа дебиторской задолженности», — сказано в решении суда.

Подобной позиции придерживается и Верховный суд в своем решении от 12.05.2022 №АКПИ22-118. В нем сказано, что дебиторская задолженность не должна учитываться при определении стоимости имущества налогоплательщика в целях применения обеспечительных мер.

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