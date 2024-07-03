ФНС не имеет права арестовывать дебиторскую задолженность

Кассационный суд признал, что налоговики не имеют право наложить арест на дебиторскую задолженность, поскольку она не относится к имуществу, которым владеет налогоплательщик. Это всего лишь право требования к третьим лицам.
«У налогового органа отсутствовали правовые основания для принятия обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа дебиторской задолженности», — сказано в решении суда.
Подобной позиции придерживается и Верховный суд в своем решении от 12.05.2022 №АКПИ22-118. В нем сказано, что дебиторская задолженность не должна учитываться при определении стоимости имущества налогоплательщика в целях применения обеспечительных мер.
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