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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: отмену ЕГЭ обсудят в октябре, для капибар создали мороженое, а в Москве самый жаркий день за 134 года

Подготовили обзор главных событий дня — 2 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ. Закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого документа, будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний.

  • Родители челябинских школьников заявили о проблемах с переходом в 10-й класс. Критерием отбора становятся конкурсные списки — как для абитуриентов университета. Лицеи установили лимит по числу учеников.

  • В Московском зоопарке сделали полезное мороженое для капибар — лед с овощами, салатами и фруктами.

  • Ученый заявил, что в пакетиках-пирамидках может содержаться пластик, который приводит к развитию рака. Хирург-онколог Андрей Коржиков заявил, что эта информация не подтверждается медицинской статистикой.

  • Свердловского главврача с судимостью уволили после жалобы Путину. Медперсонал пожаловался на массовые увольнения и плохое материально-техническое снабжение и ужасные условия труда. Врача осудили в августе 2021 на два года условно. Он присвоил ноутбук и моноблок Apple, которые Егорьевской ЦРБ (Московская область) предоставили спонсоры.

  • 2 июля в Москве стало самым жарким днем за 134 года. 3 июля ожидается температура на уровне 31-33 градусов тепла, при том что рекорд был зафиксирован в 1917 году и составил 32,2 градуса.

  • Российские сервисы знакомств заместили Tinder и Badoo. Спустя год после прекращения работы Tinder в России суммарный интернет-трафик доступных дейтинг-сервисов вырос на 20%. В число наиболее популярных приложений для знакомств 2024 года вошли LovePlanet, Tabor и Teamo.

  • В Японии заработал самый быстрый интернет в мире. Ученые установили новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну — 402 Тбит/с. Они модернизировали оптоволоконный кабель новыми типами усилителей, что позволило увеличить пропускную способность соединения и избежать потерь.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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Учет кредитных операций при УСН «Доходы минус расходы» в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

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⚡️ Итоги дня: отмену ЕГЭ обсудят в октябре, для капибар создали мороженое, а в Москве самый жаркий день за 134 года

Подготовили обзор главных событий дня — 2 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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