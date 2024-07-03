⚡️ Итоги дня: отмену ЕГЭ обсудят в октябре, для капибар создали мороженое, а в Москве самый жаркий день за 134 года

Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ. Закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого документа, будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний.

Родители челябинских школьников заявили о проблемах с переходом в 10-й класс. Критерием отбора становятся конкурсные списки — как для абитуриентов университета. Лицеи установили лимит по числу учеников.

В Московском зоопарке сделали полезное мороженое для капибар — лед с овощами, салатами и фруктами.

Ученый заявил, что в пакетиках-пирамидках может содержаться пластик, который приводит к развитию рака. Хирург-онколог Андрей Коржиков заявил, что эта информация не подтверждается медицинской статистикой.

Свердловского главврача с судимостью уволили после жалобы Путину. Медперсонал пожаловался на массовые увольнения и плохое материально-техническое снабжение и ужасные условия труда. Врача осудили в августе 2021 на два года условно. Он присвоил ноутбук и моноблок Apple, которые Егорьевской ЦРБ (Московская область) предоставили спонсоры.

2 июля в Москве стало самым жарким днем за 134 года. 3 июля ожидается температура на уровне 31-33 градусов тепла, при том что рекорд был зафиксирован в 1917 году и составил 32,2 градуса.

Российские сервисы знакомств заместили Tinder и Badoo. Спустя год после прекращения работы Tinder в России суммарный интернет-трафик доступных дейтинг-сервисов вырос на 20%. В число наиболее популярных приложений для знакомств 2024 года вошли LovePlanet, Tabor и Teamo.