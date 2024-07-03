Многодетные семьи получат удостоверение единого образца

Правительство утвердило единый образец удостоверения для подтверждения статуса многодетной семьи. Документ понадобится для получения льгот и других видов поддержки.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, по которому в стране появится единый образец удостоверения с подтверждением статуса многодетной семьи.

«Порядок выдачи удостоверений будет определен на уровне регионов. Действующие удостоверения переоформят в том числе в беззаявительном порядке», — сказано на сайте кабмина.

Пока что удостоверение будет оформлено в бумажном виде, затем перейдут на электронный документ.

Многодетные семьи смогут использовать удостоверение для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот по всей России. Например, при посещение культурных мероприятий и досуговых учреждений.