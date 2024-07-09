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Общество

Патрушев: к концу 2024 года должны быть ликвидированы несанкционированные свалки в городах

Зампредседателя Правительства Дмитрий Патрушев провел совещание, посвященное ликвидации свалок в рамках нацпроекта «Экология».

«В соответствии с задачей, обозначенной Президентом, к концу 2024 года в целом по стране должны быть ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов. Совокупно – 191 объект», – сказал Патрушев.

Он отметил, что работа ведется с 2019 года в рамках федерального проекта «Чистая страна». На эти цели предусмотрено порядка 55 млрд рублей. Это сумма на шесть лет.

Свалки не просто портят внешний облик городов, населенных пунктов, главное – они наносят вред окружающей среде и негативно влияют на качество жизни граждан.

Полная ликвидация объектов, которые заложены в федпроекте, должна положительно сказаться на условиях жизни порядка 20 млн человек.

По словам вице-премьера, за прошедшие годы большая часть запланированных мероприятий уже реализована. По плану в этом году ликвидации подлежат 62 свалки в 37 субъектах РФ.

Отмечены риски несвоевременного завершения работ в Архангельской, Мурманской, Брянской и Кировской областях, а также Бурятии. Патрушев призвал субъекты усилить контроль за реализацией мероприятий на местах.

Кроме того, регионам поручено представить в Минприроды актуализированные графики проведения работ, предусмотрев их завершение до 20 ноября, а также завершить корректировку проектно-сметной документации и получить заключение экспертиз.

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Общество

Патрушев: к концу 2024 года должны быть ликвидированы несанкционированные свалки в городах

Зампредседателя Правительства Дмитрий Патрушев провел совещание, посвященное ликвидации свалок в рамках нацпроекта «Экология».

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