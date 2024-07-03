Сбер запустит платежи по QR-кодам в других странах

Для оплаты покупок в Турции туристам достаточно выбрать систему Metropol Card, отсканировать QR и потом провести платеж по SberPay. Подобная система будет действовать и в других странах.

Сейчас клиенты Сбербанка могут отправлять денежные средства более чем в 30 стран. В 2023 году в Турции запустили прием платежей по QR-коду. Эта практику распространят и на другие регионы.

«Мы будем и дальше работать над расширением числа направлений. Клиенты «Сбера» могут отправить деньги за границу через мобильное приложение «СберБанк Онлайн» и в офисах банка», — сказал «Известиям» первый зампред банка Кирилл Царев.

Находясь в Турции клиент Сбера может сообщить кассиру или официанту, что хочет расплатиться по системе Metropol Card. После чего нужно отсканировать QR-код камерой телефона и потом провести оплату по SberPay.