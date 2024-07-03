Сбер запустит платежи по QR-кодам в других странах

Сейчас клиенты Сбербанка могут отправлять денежные средства более чем в 30 стран. В 2023 году в Турции запустили прием платежей по QR-коду. Эта практику распространят и на другие регионы.
«Мы будем и дальше работать над расширением числа направлений. Клиенты «Сбера» могут отправить деньги за границу через мобильное приложение «СберБанк Онлайн» и в офисах банка», — сказал «Известиям» первый зампред банка Кирилл Царев.
Находясь в Турции клиент Сбера может сообщить кассиру или официанту, что хочет расплатиться по системе Metropol Card. После чего нужно отсканировать QR-код камерой телефона и потом провести оплату по SberPay.
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