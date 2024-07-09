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Ипотека

Госдума изучает ростовский опыт выдачи льготной ипотеки молодым учителям и врачам

Член комитета ГД по просвещению Лариса Тутова (фракция «Единая Россия») заявила, что депутаты изучат опыт Ростовской области по выдаче льготной ипотеки молодым учителям и врачам.

«У нас в Ростовской области, например, есть хороший закон, когда выпускники вузов, отличники, которые остаются работать в регионе врачами и учителями, получают ипотеку под 0,1%. Очень важно, чтобы у молодого человека, который приходит работать в школу, было свое жилье. А если бы он, отработав какое-то количество времени, смог бы приватизировать это жилье, то это его бы еще больше смотивировало. Мы сейчас изучим опыт Ростовской области.

Пусть в течение нескольких лет эта практика утвердится — она должна иметь определенную статистику, чтобы потом выходить с такой инициативой на федеральный уровень», — отметила Тутова.

Депутат также посетовала, что программа «Земский учитель» «решает определенные задачи, но ненадолго». По ее словам, «не всегда учитель, получая миллион, тратит его на жилье».

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Ипотека

Госдума изучает ростовский опыт выдачи льготной ипотеки молодым учителям и врачам

Член комитета ГД по просвещению Лариса Тутова (фракция «Единая Россия») заявила, что депутаты изучат опыт Ростовской области по выдаче льготной ипотеки молодым учителям и врачам.

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