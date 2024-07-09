Госдума изучает ростовский опыт выдачи льготной ипотеки молодым учителям и врачам

«У нас в Ростовской области, например, есть хороший закон, когда выпускники вузов, отличники, которые остаются работать в регионе врачами и учителями, получают ипотеку под 0,1%. Очень важно, чтобы у молодого человека, который приходит работать в школу, было свое жилье. А если бы он, отработав какое-то количество времени, смог бы приватизировать это жилье, то это его бы еще больше смотивировало. Мы сейчас изучим опыт Ростовской области.

Пусть в течение нескольких лет эта практика утвердится — она должна иметь определенную статистику, чтобы потом выходить с такой инициативой на федеральный уровень», — отметила Тутова.