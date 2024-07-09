Финансировать расселение аварийного жилья станут более эффективно

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое повысит эффективность расходования средств на переселение граждан из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Зампредседателя кабмина Марат Хуснуллин заметил, что переселение людей из аварийных домов – масштабная программа, которая имеет высокую социальную значимость, поскольку решает задачи по повышению качества жизни людей, улучшению условий, в которых они проживают. Он заверил, что правительство регулярно предпринимает шаги, направленные на совершенствование и уточнение механизмов выполнения этой программы.

«Постановление, которое подписал Председатель Правительства, повысит эффективность финансирования программы, сделает расходование регионами бюджетных средств, выделяемых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, более оперативным», – сообщил Хуснуллин.

Часть финансирования, предусмотренного на программу переселения из домов, признанных аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года, можно будет перераспределить между регионами в зависимости от степени контрактации программы. Для принятия такого решения потребуется согласование президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию.

«С 2019 года из аварийных домов в новое комфортное жилье переехали 720,4 тысячи россиян. Эта работа продолжается, причем она должна выполняться своевременно. Регионы, в которых задачи по расселению аварийного жилфонда решаются в установленные сроки, смогут получить финансирование, чтобы двигаться дальше», – сказал гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Программу переселения из аварийного жилищного фонда курирует Минстрой. Ее оператором выступает Фонд развития территорий.