Спрос на сделки с валютой вырос в два раза

После того как Мосбиржа попала под санкции, спрос на сделки с валютой вырос вдвое.

Первый зампред Сбербанка Кирилл Царев заявил, что в первый день введения санкций США и Великобритании против Мосбиржи вырос спрос на сделки с валютой.

«Увеличивается спрос, и на фоне неопределенности и дополнительных рисков финансовые организации начинают расширять спреды. Часть населения реагирует на это еще большим желанием купить или продать инвалюту. Мы это наблюдали один день, 13 июня. При этом 14 июня рынок пришел в нормальное состояние», — сказал Царев.

Сейчас сделки с валютой проходят на внебиржевом рынке. Розничные клиенты по-прежнему могут покупать и продавать валюту в отделениях банков и в мобильных приложениях.