Глава ЦБ определила три главных ограничения для развития экономики

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе заявила, что развитие экономики страны тормозят: нехватка рабочей силы, сложный доступ к технологиям и долгосрочным инвестициям.
«И для нас ограничение — это доступ к технологиям, собственное технологическое развитие. И для всего этого, конечно, нужны инвестиции, нужны долгосрочные источники финансирования инвестиций», — сказала Набиуллина.
Также она добавила, что экономика больше не может расти экстенсивно. В стране нужно увеличить производительность труда и развивать собственные технологии.
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