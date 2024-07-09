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Бухгалтеры

У «Клерка» обновление! Пользоваться личным кабинетом стало еще удобнее

Чтобы все необходимое для работы было под рукой и в одном месте, «Клерк» доработал личные кабинеты пользователей.

У пользователей «Клерка» изменилась структура страницы личного кабинета, чтобы все необходимое было под рукой.

Теперь в одном блоке внутренней навигации будут вебинары, разборы, мини-курсы, а также онлайн-курсы из разделе «Обучение».

Ниже появился блок Клерк.Консультации, где будут видны ваши вопросы и ответы экспертов на них. Там же есть кнопка «Задать вопрос».

В списке курсов повышения квалификации будут отображаться все сертификаты, которые пользователи получили после обучения.

А еще появился раздел с новинками в подписке Клерк.Премиум.

Если у вас есть пожелания по улучшению личного кабинета или сайта в целом — пишите их под этой новостью. Мы обязательно передадим все ваши комментарии разработчикам.

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