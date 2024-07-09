Яндекс маркирует рекламу, созданную нейросетями

Изображения от нейросетей, которые используют в рекламе, начали маркировать.

В компании «Яндекс» начали маркировать рекламу, которую создали с помощью искусственного интеллекта.

Маркировка появилась в рекламных сообщениях внутри «Директа». Ее можно увидеть, нажав на три точки в правом верхнем углу объявления.

«Мы видим рост использования нейрокартинок среди наших рекламных партнеров, поэтому решили начать маркировку именно с них. В дальнейшем будем развивать маркировку ИИ-контента и в других наших сервисах», — сказал директор бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий Яндекса Дмитрий Масюк.

С 2023 года предприниматели могут бесплатно добавлять сгенерированные изображения в рекламу. В июне 2024 года больше 11% активных рекламодателей воспользовались этой функцией от нейросети YandexART.