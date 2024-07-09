Херсонская область получит дополнительные 2,4 млрд рублей

Секреты защиты активов в современной паутине бизнеса

Сегодня каждый думает: У меня есть бизнес, есть имущество, которое приносит доход. Однако если активы не защищены, можно потерять все в один момент. Многие могут сказать, что такое не бывает! Бывает. Наглядный пример гостиница «Плаза» г. Геленджик.