Херсонская область получит дополнительные 2,4 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение направить Херсонской области дополнительные 2,4 млрд рублей. Средства нужны для поддержания сбалансированности регионального бюджета.
«Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона во втором полугодии 2024 года. Речь в том числе идет о зарплатах работникам бюджетной сферы и социальных выплатах гражданам», — сказано на сайте кабмина.
В конце 2023 года правительство утвердило программу «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области». Она предусматривает строительство жилья и объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры, а также развитие социальной сферы и создание благоприятного инвестиционного климата.
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