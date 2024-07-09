Производителям химической продукции выделят 600 млн рублей

Средства на разработку технологических регламентов получат научные организации, которые будут выпускать химическую продукцию в малых объемах.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому на разработку технологических регламентов для производства химической продукции выделят 600 млн рублей.

Средства пойдут на финансирование проектов по разработке конструкторской документации на комплектующие изделия для химического производства.

Деньги выделят из резервного фонда правительства. Их получат научные организации, которые наладят выпуск химической продукции в малых объемах.

«Такие малотоннажные производства закроют потребности многих российских предприятий самых разных отраслей – от медицины до автопрома. В результате положительный экономический эффект будет вдвое выше вложений», — сказал Мишустин.

Серийный выпуск такой химической продукции запланирован в период с 2026 по 2030 годы.