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Обучение для бухгалтеров

Пройдите бесплатный тест-драйв популярного курса «Профессия бухгалтер с нуля»

Курс, который изменил жизнь многих людей к лучшему, помог им найти призвание и выйти на стабильный доход, теперь доступен каждому в режиме бесплатного тест-драйва. Воспользуйтесь уникальной возможностью — пройти обучение по специальной программе.

Курс «Профессия бухгалтер с нуля» — это наш уникальный продукт, который подойдет не только новичкам в профессии, для которых дебет и кредит, УСН и ПСН — незнакомые и непонятные слова, но и тем, кто уже работает и хочет повысить квалификацию.

Сейчас вы можете пройти тест-драйв курса «Профессия бухгалтер с нуля» бесплатно!

Вы сможете пройти обучение по специально разработанной программе тест-драйва, выполнить задания и почувствовать, что вы способны на всё, а мы всегда будем рядом и поддержим вас!

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  • Уроки от ТОП экспертов

  • Закрепление материала через проверочные модули

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Малый и средний бизнес

За год число малых и средних предприятий увеличилось на 4%

Всего в стране ведут бизнес 6,2 млн представителей малого и среднего бизнеса, из них 4 млн зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

Валюта

Санкт-Петербургская валютная биржа начала торговать иностранной валютой

За первую неделю работы СПВБ провела сделок на 1,4 млн рублей.

Бесплатно с Отчетность в СФР

Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе, когда и как подать корректирующую ЕФС-1, если в отчете были допущены ошибки.

Когда и как подать корректирующую ЕФС-1. Мини-курс

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

20 сентября перестанут работать дебетовые карты Ситибанка

Клиенты Ситибанка не смогут переводить средства и оплачивать покупки через СБП с 25 сентября.

Обучение для бухгалтеров

Пройдите бесплатный тест-драйв популярного курса «Профессия бухгалтер с нуля»

Курс, который изменил жизнь многих людей к лучшему, помог им найти призвание и выйти на стабильный доход, теперь доступен каждому в режиме бесплатного тест-драйва. Воспользуйтесь уникальной возможностью — пройти обучение по специальной программе.

Индексация пенсий

Совет Федерации принял закон об увеличении военных пенсий

Больше 2,8 млн человек с 1 октября 2024 года будут получать повышенные военные пенсии на 5,1%.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Клерк
Обучение для бухгалтеров

Новый подход к обучению бухгалтеров! Как проходит обучение на курсе «Профессия бухгалтер с нуля»

Мы составили программу, которая поможет новичкам освоить необходимые навыки в короткие сроки и сразу после обучения выйти на первую работу с зарплатой от 50 тыс. рублей, а опытные бухгалтеры смогут актуализировать и расширить имеющиеся знания — получить повышение и увеличить свой доход.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: массажеры скупили, чтобы «тапать хомяка», работодатели ищут сотрудников на склад, 66% россиян отказались от покупки жилья

Подготовили обзор главных событий дня — 10 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

ПСН

Налог по ПСН надо будет платить пораньше

Если патент получен на срок от 6 месяцев до 1 года, его оплачивают двумя частями. И срок уплаты второй части – не позднее срока окончания действия патента. Эту норму уточнят для патентов, действующих до конца года.

Банки

Райффайзенбанк и Росбанк могут исключить из списка системно значимых

ЦБ собирается изменить список системно значимых кредитных организаций. Росбанк уберут из перечня после интеграции с Т-банком, а Райффайзенбанк по причине сокращения деятельности в стране.

Наталия Лукина
Интервью

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой

Про предстоящие изменения в Налоговом законодательстве и про то, как к ним подготовиться, рассказала Эльвира Митюкова — популярный спикер по бухгалтерскому и налоговому учету, управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», спикер V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой
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РесурсРазвития
Самозанятые

Как онлайн-школам работать с самозанятыми. Интервью с юристом

Новые правила при работе с самозанятыми не на шутку перепугали всех, включая онлайн-образование, где процент привлеченных самозанятых существенно выше, чем в других отраслях. Мы решили, что не будем паниковать, а узнаем все подробности у юриста в формате интервью. На вопросы отвечает юрист Евгения Вольнова.

Как онлайн-школам работать с самозанятыми. Интервью с юристом
Размер госпошлины

Госпошлина за развод вырастет до 5 тысяч рублей

Изменится размер госпошлин за смену имени, выдачу аттестата и за ходатайства в антимонопольную службу.

Налоговые проверки

IT-компания попала на выездную налоговую проверку в период моратория

Суд отклонил иск IT-компании, которая хотела оспорить проведение ВНП. Налоговики могут проверять бизнес с согласия руководителя вышестоящего налогового органа.

СберРешения
Налоговые изменения 2024

Краткий обзор потенциальных изменений в области НДФЛ

В Государственную Думу 3 июня 2024 года был внесен законопроект № 639663-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — «Законопроект»), предполагающий масштабные изменения в различных областях российского налогового законодательства с 1 января 2025 года.

Краткий обзор потенциальных изменений в области НДФЛ
Отчетность НКО

Власти начнут проверять отчеты по целевому капиталу НКО

Срок утверждения финансового плана НКО увеличили до двух месяцев. Все некоммерческие организации должны проводить аудит бухотчетности о формировании целевого капитала.

Консоль.Про
Кадры

Что нельзя писать в объявлении при поиске внештатника. Образец безрискового объявления для привлечения исполнителя

Разберем, как корректно формировать объявления для поиска внештатных исполнителей и подрядчиков. Заказчик, который придерживается этих правил, минимизирует сомнения проверяющих органов в гражданско-правовом характере сотрудничества с исполнителем. Также приведем образец объявления.

Что нельзя писать в объявлении при поиске внештатника. Образец безрискового объявления для привлечения исполнителя
Трудовые отношения

Работодатели будут оплачивать сотрудникам неиспользованные отгулы

При увольнении сотрудника все неиспользованные отгулы не сгорят, работодатели будут обязаны их компенсировать.

Электронные подписи

Технологии обеспечения юридической значимости при долговременном хранении электронных документов

Изменения и нововведения в системе электронного документооборота не только ускоряют большую часть бизнес-процессов, но и порождают множество спорных моментов. До сих пор возникают вопросы, связанные с долговременным хранением документов, подписанных электронной подписью. 

Технологии обеспечения юридической значимости при долговременном хранении электронных документов

Интересные материалы

Маркетплейсы

Как в 1С проводить продажи юрлицам через маркетплейс

При продаже юрлицам маркетплейс Озон по ЭДО высылает селлерам УПД, которые выдает покупателям от имени компании (ИП) со статусом 2 и номером, присвоенным маркетплейсом.