🔥 Открываем продажу билетов на V Всероссийскую конференцию «Клерка»

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с изменениями в законодательстве. Билеты разлетаются как горячие пирожки, успейте занять свободное место!

12 сентября в Москве пройдет V Всероссийская конференция «Налоговая реформа-2025».

Встреча будет полезна специалистам в области бухгалтерии, налоговым консультантам, руководителям компаний и тем, кто занимается бухгалтерским аутсорсингом.

На встрече обсудим темы, которые сегодня волнуют каждого бухгалтера без исключений — ключевые изменения во всех налогах и как работать по новым правилам, как составлять и сдавать новую отчетность.

Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.

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На конференции разберем важные темы:

Налоговая реформа-2025: обзор изменений.

Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.

Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения.

Реестр воинского учета: что подготовить в работе.

Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда.

Амнистия по дроблению, какие схемы налоговой оптимизации по-прежнему работают.

«Клерк» пригласил опытных экспертов

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета, эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар». Управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса». Аудитор.

Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения — разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, про ошибки в РСВ и уточненные отчеты.

Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по Оренбургской области. Автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей, аккредитованный МИНЭКО.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, Консалтинговая компания «ПономаревКонсалт».

Дмитрий Ряховский — руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Почему стоит прийти на конференцию

V Всероссийская конференция «Налоговая реформа-2025» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

До 1 августа вы можете приобрести билет по базовому тарифу за 6 000 рублей. В эту сумму входят:

Кофе-брейки.

Участие в розыгрыше.

Общение и нетворкинг.

Фотоотчет.

Пакет участника.

Сертификат участника в электронном виде.

Присоединяйтесь к конференции 12 сентября 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов! Купить билет.