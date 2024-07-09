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Налоговые изменения 2025

🔥 Открываем продажу билетов на V Всероссийскую конференцию «Клерка»

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с изменениями в законодательстве. Билеты разлетаются как горячие пирожки, успейте занять свободное место!

12 сентября в Москве пройдет V Всероссийская конференция «Налоговая реформа-2025».

Встреча будет полезна специалистам в области бухгалтерии, налоговым консультантам, руководителям компаний и тем, кто занимается бухгалтерским аутсорсингом.

На встрече обсудим темы, которые сегодня волнуют каждого бухгалтера без исключений — ключевые изменения во всех налогах и как работать по новым правилам, как составлять и сдавать новую отчетность.

Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.

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На конференции разберем важные темы:

  • Налоговая реформа-2025: обзор изменений.

  • Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году.

  • Изменения в НДФЛ и налоге на прибыль: разбираем изменения.

  • Реестр воинского учета: что подготовить в работе.

  • Работа бизнеса с самозанятыми и проверки Минтруда.

  • Амнистия по дроблению, какие схемы налоговой оптимизации по-прежнему работают.

«Клерк» пригласил опытных экспертов

  • Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета, эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар». Управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса». Аудитор.

  • Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения — разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, про ошибки в РСВ и уточненные отчеты.

  • Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по Оренбургской области. Автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей, аккредитованный МИНЭКО.

  • Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, Консалтинговая компания «ПономаревКонсалт».

  • Дмитрий Ряховский — руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Почему стоит прийти на конференцию

V Всероссийская конференция «Налоговая реформа-2025» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

До 1 августа вы можете приобрести билет по базовому тарифу за 6 000 рублей. В эту сумму входят:

  • Кофе-брейки.

  • Участие в розыгрыше.

  • Общение и нетворкинг.

  • Фотоотчет.

  • Пакет участника.

  • Сертификат участника в электронном виде.

Присоединяйтесь к конференции 12 сентября 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов! Купить билет.

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