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Кредитование

На что смотреть в кредитном договоре

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) рассказало, как правильно читать кредитный договор.

Договор о займе нужно изучать досконально, чтобы не пропустить важные нюансы и защитить свои финансовые интересы.

На что обращать внимание в первую очередь:

  • Ставка и полная стоимость кредита.

Эти данные указаны в правом верхнем углу договора: в одной рамке размер платежей в процентах, в другой — сумма переплаты. Ставка может быть фиксированной и плавающей.

  • График платежей.

Обязательно проверьте, какая часть платежа уходит на погашение основного долга, а какая — на выплату процентов.

  • Комиссии.

Посмотрите условия действия страховки, если клиент ее оформлял. Также проверьте включено или нет юридическое сопровождение — за него взимается дополнительная плата.

  • Условия досрочного погашения.

Кредитор не может препятствовать досрочному погашению, и это должно быть прописано в договоре.

НБКИ советует: если какой-то пункт в документе непонятен — обратитесь к менеджеру банка. Другой вариант — проконсультироваться по содержанию сделки с юристом.

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