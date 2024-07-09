На что смотреть в кредитном договоре

Договор о займе нужно изучать досконально, чтобы не пропустить важные нюансы и защитить свои финансовые интересы.

На что обращать внимание в первую очередь:

Ставка и полная стоимость кредита.

Эти данные указаны в правом верхнем углу договора: в одной рамке размер платежей в процентах, в другой — сумма переплаты. Ставка может быть фиксированной и плавающей.

График платежей.

Обязательно проверьте, какая часть платежа уходит на погашение основного долга, а какая — на выплату процентов.

Комиссии.

Посмотрите условия действия страховки, если клиент ее оформлял. Также проверьте включено или нет юридическое сопровождение — за него взимается дополнительная плата.

Условия досрочного погашения.

Кредитор не может препятствовать досрочному погашению, и это должно быть прописано в договоре.

НБКИ советует: если какой-то пункт в документе непонятен — обратитесь к менеджеру банка. Другой вариант — проконсультироваться по содержанию сделки с юристом.