⚡Теперь вебинары «Клерка» по налоговой реформе-2025 доступны всем!

Мы выложили в свободный доступ видео популярных вебинаров об изменениях в налоговую систему. Узнайте, с чем придется столкнуться в 2025 году!

«Клерк» разместил на Ютубе записи вебинаров, где эксперты рассказывают о грядущих изменения в Налоговый кодекс, с которым придется работать бухгалтерам уже в 2025 году.

Уже сейчас вы можете посмотреть записи вебинаров:

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