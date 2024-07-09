⚡Теперь вебинары «Клерка» по налоговой реформе-2025 доступны всем!

«Клерк» разместил на Ютубе записи вебинаров, где эксперты рассказывают о грядущих изменения в Налоговый кодекс, с которым придется работать бухгалтерам уже в 2025 году.
Уже сейчас вы можете посмотреть записи вебинаров:
Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС. Под угрозой ли ваш бизнес?
Другие вебинары «Клерка» вы найдете в каталоге по ссылке.
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