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Налоговые изменения 2025

❗ Опубликованы поправки в НК-2025 ко второму чтению

Вводят туристический налог, годовой стандартный вычет за нормы ГТО. На УСН с доходами до 60 млн руб. не будет НДС по умолчанию, без уведомления.

Опубликованы поправки ко второму чтению правительственного законопроекта.

По сравнению с первоначальной версией проекта, в частности, есть такие изменения:

  • вводят туристический налог, ставка которого будет повышаться от 1% в 2025 году до 5% с 2029 года;

  • на УСН с доходами менее 60 млн рублей будет автоматическое освобождение от НДС;

  • за нормы ГТО будет стандартный вычет в годовом размере 18 000 рублей;

  • для районного коэффициента и северной надбавки оставляют прежнюю шкалу НДФЛ – 13% и 15% с лимитом 5 млн рублей.

  • ПО из российского реестра можно будет учитывать с коэффициентом 2.

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Налоговые изменения 2025

❗ Опубликованы поправки в НК-2025 ко второму чтению

Вводят туристический налог, годовой стандартный вычет за нормы ГТО. На УСН с доходами до 60 млн руб. не будет НДС по умолчанию, без уведомления.

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