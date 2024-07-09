❗ Опубликованы поправки в НК-2025 ко второму чтению

Опубликованы поправки ко второму чтению правительственного законопроекта.

По сравнению с первоначальной версией проекта, в частности, есть такие изменения:

вводят туристический налог, ставка которого будет повышаться от 1% в 2025 году до 5% с 2029 года;

на УСН с доходами менее 60 млн рублей будет автоматическое освобождение от НДС;

за нормы ГТО будет стандартный вычет в годовом размере 18 000 рублей;

для районного коэффициента и северной надбавки оставляют прежнюю шкалу НДФЛ – 13% и 15% с лимитом 5 млн рублей.