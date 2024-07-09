Организации ОПК получат субсидии на выпуск гражданской продукции

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому для предприятий оборонно-промышленного комплекса увеличат размер субсидий 200 до 600 млн рублей на выпуск продукции гражданского назначения.
Средства выделят на производство судов, вертолетов и самолетов, машин и оборудования, металлургической и химической продукции.
«Решение позволит оказать дополнительную поддержку организациям ОПК, реализующим проекты по приоритетным направлениям гражданской промышленности», — сказано на сайте кабмина.
Льготные кредиты для предприятий ОПК ввели в 2018 году, чтобы обеспечить диверсификацию производства. Минимальный размер займа составляет 500 млн рублей по ставке от 5% годовых.
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