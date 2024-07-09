Организации ОПК получат субсидии на выпуск гражданской продукции

Маркировка товаров в 2024: что нужно знать бизнесу

Можно сколько угодно сетовать на погоду, от этого она не изменится. Так и с маркировкой товаров. Нам с ней жить, а чтобы избежать штрафов за нарушение правил — собрали ответы на вопросы по всем ключевым процессам. Как понять, подлежит ли ваш товар обязательной маркировке, как заказать и нанести коды, правильно оформить документы при приемке, продать маркированный товар на кассе, куда и как об этом отчитываться.