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Малый и средний бизнес

У малого и среднего бизнеса появился сервис для привлечения инвесторов

Платформа МСП.РФ поможет встретиться инвесторам и бизнесменам для работы над проектами.

На цифровой платформе МСП.РФ стал доступен новый сервис для привлечения финансирования. Теперь предприниматели могут размещать свои предложения для инвесторов в бизнес-проекты, которые увидят больше 850 тыс. пользователей.

«С запуском данного сервиса появляется уникальная площадка для коммуникации, на ней могут встретится те, кому нужны инвестиции, и кто готов вкладывать средства в другие проекты. Инвестиционные предложения в каталоге Цифровой платформы структурированы, имеют бизнес-план и находятся на разной стадии реализации», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

На портале МСП.РФ в карточке проекта будет описание идеи, срок реализации, цели и плановый срок привлечения финансирования, а также бизнес-показатели. В том числе, ожидаемая доходность, нужный объем финансирования и общая стоимость проекта.

Уже сейчас на цифровой платформе представлено 13 проектов из Москвы, Московской области, Республики Татарстан и Мурманской области.

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