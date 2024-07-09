Бесплатные вебинары по налоговой реформе-2025

Опубликовали записи вебинаров, где эксперты рассказывают о грядущих изменения в Налоговый кодекс, с которыми придется работать бухгалтерам уже в 2025 году.

Эти вебинары входят в подписку «Клерк.Премиум», но мы понимаем важность грядущих изменений и выкладываем их совершенно бесплатно.

1. Изменения в НК: Новые НДФЛ, НДС, УСН, налог на прибыль

Лектор — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

2. Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС. Под угрозой ли ваш бизнес?

Лектор — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

«Клерк» будет с вами каждый день, на каждом этапе внесения поправок в НК и внедрения изменений, которых еще ожидается много. С появлением новых поправок, мы сразу готовим для вас экспертные статьи и вебинары, которые доступны подписчикам. Не пропускайте важную информацию, «Клерк.Премиум». Подключить.