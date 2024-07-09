Бесплатные вебинары по налоговой реформе-2025

Эти вебинары входят в подписку «Клерк.Премиум», но мы понимаем важность грядущих изменений и выкладываем их совершенно бесплатно.
1. Изменения в НК: Новые НДФЛ, НДС, УСН, налог на прибыль
2. Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС. Под угрозой ли ваш бизнес?
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