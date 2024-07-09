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Вебинары для бухгалтеров

Бесплатные вебинары по налоговой реформе-2025

Опубликовали записи вебинаров, где эксперты рассказывают о грядущих изменения в Налоговый кодекс, с которыми придется работать бухгалтерам уже в 2025 году.

Эти вебинары входят в подписку «Клерк.Премиум», но мы понимаем важность грядущих изменений и выкладываем их совершенно бесплатно.

1. Изменения в НК: Новые НДФЛ, НДС, УСН, налог на прибыль

Лектор — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

2. Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС. Под угрозой ли ваш бизнес?

Лектор — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

«Клерк» будет с вами каждый день, на каждом этапе внесения поправок в НК и внедрения изменений, которых еще ожидается много. С появлением новых поправок, мы сразу готовим для вас экспертные статьи и вебинары, которые доступны подписчикам. Не пропускайте важную информацию, «Клерк.Премиум». Подключить.

В подписке Клерк.Премиум мы будем оперативно освещать для вас все нововведения, подробно разбирать, как строить работу бухгалтерии в 2025 году, какие шаги предпринять уже сейчас, чтобы в новом году работать без стресса и ошибок.

В пакет подписки Клерк.Премиум входит:

  • Доступ ко всем онлайн-курсам (более 50).

  • 600+ вебинаров и записей на самые важные и горячие темы.

  • Персональные консультации экспертов, чтобы решить рабочую сложную ситуацию немедленно в индивидуальном порядке.

  • Конспекты вебинаров с тестами для самопроверки.

  • Закрытые онлайн-практикумы с экспертами.

  • Справочно-правовая система.

  • Журнал «Разборы законов» с мини-курсами и полезными материалами.

  • Премиум статус и отключение рекламы.

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BIZNESINALOGI
Индивидуальный предприниматель

ИП скоро отменят?

Есть ли основание предполагать, что ИП отменят — рассуждаем, может ли самозанятость заменить ИП, какая основная проблема ООО и что ждет малый бизнес в будущем.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Интернет и IT

Хакеры атакуют государственный сектор и компании через системы для лифтов

Злоумышленники не собирались атаковать систему управления лифтами, они использовали ее для последующих атак на предприятия.

Кадры

HR-тренды 2024 и их влияние на работу с кадрами

В периоды стремительных изменений важно держать руку на пульсе, отслеживать значимые тенденции и вовремя вносить в свою работу коррективы. Один из ключевых факторов, который сегодня на повестке дня у представителей российского бизнеса, — кадровый голод. Почему его нельзя игнорировать, что стоит предпринять уже сегодня, какие еще тренды наблюдаются в HR-сфере и причем тут цифровизация кадров — читайте в статье.

Иллюстрация: freepik/freepik

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Когда по грузоперевозкам можно применять ставку НДС 0%

Услуги по международной перевозке товаров из пункта А в пункт Б облагаются НДС 0%, если один из этих пунктов – в России, а другой – за границей.

Вебинары для бухгалтеров

Бесплатные вебинары по налоговой реформе-2025

Опубликовали записи вебинаров, где эксперты рассказывают о грядущих изменения в Налоговый кодекс, с которыми придется работать бухгалтерам уже в 2025 году.

Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Консультации экспертов теперь выгодней с подпиской Клерк.Премиум. Чем дольше подписка, тем больше у вас консультаций

Грядет налоговая реформа. В связи с увеличившимся потоком вопросов по поправкам мы изменили сервис «Консультации». Теперь количество консультаций зависит от периода подписки «Клерк.Премиум». Кроме этого задать вопрос экспертам «Клерка» теперь можно только через раздел «Консультации», а не на форуме или в нашем телеграм-канале.

Консультации экспертов теперь выгодней с подпиской Клерк.Премиум. Чем дольше подписка, тем больше у вас консультаций
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налог на имущество организаций

Как считают налог на имущество за ПВЗ маркетплейсов

Нежилые помещения, которые относятся к торговым объектам, вносят в региональный перечень имущества, облагаемого по кадастровой стоимости. Относятся ли к категории торговых объекты, в которых расположены пункты выдачи маркетплейсов? Такой вопрос задали Минфину.

Платформа ОФД

ОФД и ФН на 36 месяцев. В чем разница, нюансы и как избежать убытков

Многие одновременно покупают тариф ОФД и фискальный накопитель (ФН) со сроком службы три года, однако не все знают об особенностях и ограничениях применения таких фискальных устройств. Рассмотрим их подробнее.

ОФД и ФН на 36 месяцев. В чем разница, нюансы и как избежать убытков
Налоговые изменения 2025

🔥 Открываем продажу билетов на V Всероссийскую конференцию «Клерка»

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с изменениями в законодательстве. Билеты разлетаются как горячие пирожки, успейте занять свободное место!

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Наталья Горячая
Обзор налоговых новостей

Налоговая реформа-2025. Обзор поправок

На сайте Госдумы появился текст поправок ко второму чтению того самого масштабного законопроекта, направленного на совершенствование налоговой системы.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
УСН

Госзаказчик не может снижать цену контракта для подрядчика на УСН

Если на торгах по закону № 44-ФЗ победила компания на УСН, то какая сумма в контракте указана, ту и получит исполнитель. Заказчик не имеет права уменьшать цену контракта на сумму НДС.

МойСклад
Маркировка товаров

Маркировка товаров в 2024: что нужно знать бизнесу

Можно сколько угодно сетовать на погоду, от этого она не изменится. Так и с маркировкой товаров. Нам с ней жить, а чтобы избежать штрафов за нарушение правил — собрали ответы на вопросы по всем ключевым процессам. Как понять, подлежит ли ваш товар обязательной маркировке, как заказать и нанести коды, правильно оформить документы при приемке, продать маркированный товар на кассе, куда и как об этом отчитываться.

Маркировка товаров в 2024: что нужно знать бизнесу

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Субсидии для бизнеса

Организации ОПК получат субсидии на выпуск гражданской продукции

Размер финансирования льготных кредитов увеличили с 200 до 600 млн рублей.

Астрал
Электронные подписи

Рутокен Lite

В этой статье, ответим на самые популярные вопросы о Рутокен Lite и вы сможете принять взвешенное решение о его использовании для хранения своих данных.

Рутокен Lite
Налоговые изменения 2025

Ставки НДС 5% и 7% для бизнеса на УСН будут без заявления

При доходах свыше 60 до 250 млн рублей упрощенцы смогут применять ставку НДС 5% без права на вычет, при доходах от 250 до 450 млн рублей – ставку НДС 7%. Такие ставки – право, а не обязанность.

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Воинский учет

Как выполнить снятие с воинского учета по возрасту

Рассказываем, как выполнить снятие с воинского учета по возрасту.

Как выполнить снятие с воинского учета по возрасту
Инвестиции

Центробанк создал для инвесторов базу с рейтингом компаний

Чтобы инвесторам было проще принимать решение о покупке активов компаний, ЦБ запустит репозиторий с рейтингами.

Людмила Решетникова
КоАП РФ

Как оплатить штрафы для бизнеса со скидкой 50 %. Часть 2

Когда и как бизнесу оплачивать штрафы в половинном размере.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Налоговые изменения 2025

Будет новый бланк уведомления для освобождения от НДС

Упрощенцы не будут сдавать уведомление об освобождении от НДС, как планировалось ранее. Но для компаний и ИП на ОСНО и ЕСХН в этом плане ничего не изменилось – они по-прежнему должны сдавать уведомление, если хотят освободиться от НДС.

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Интересные материалы

Наталия Лукина
Интервью

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой

Про предстоящие изменения в Налоговом законодательстве и про то, как к ним подготовиться, рассказала Эльвира Митюкова — популярный спикер по бухгалтерскому и налоговому учету, управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», спикер V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой
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