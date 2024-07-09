Вычет 18 000 руб. за нормы ГТО можно будет получить единовременно в любом месяце

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Для лиц, выполнивших нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и награжденных знаком отличия, введут налоговый вычет по НДФЛ.

Есть условие для этого вычета – прохождение диспансеризации.

Это будет стандартный вычет, но его размер установлен не за месяц, как обычно для стандартных вычетов, а за год.

Такое уточнение внесли ко второму чтению законопроекта с поправками в НК-2025.

Стандартный вычет за нормы ГТО – 18 000 руб. в год.

Его можно предоставить сотруднику в любом месяце после того, как он сдал нормы ГТО и прошел диспансеризацию.

Таким образом, спортивные сотрудники, которые следят за своим здоровьем, получат на 2 340 руб. больше (за год).

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