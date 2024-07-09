Вычет 18 000 руб. за нормы ГТО можно будет получить единовременно в любом месяце

Есть условие для этого вычета – прохождение диспансеризации.
Это будет стандартный вычет, но его размер установлен не за месяц, как обычно для стандартных вычетов, а за год.
Такое уточнение внесли ко второму чтению законопроекта с поправками в НК-2025.
Стандартный вычет за нормы ГТО – 18 000 руб. в год.
Его можно предоставить сотруднику в любом месяце после того, как он сдал нормы ГТО и прошел диспансеризацию.
Таким образом, спортивные сотрудники, которые следят за своим здоровьем, получат на 2 340 руб. больше (за год).
💥 Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
Продажа билетов уже открыта! Приобрести билет по базовому тарифу можно за 6 000 рублей, в том числе в рассрочку, Долями и Сплитом. Количество мест ограничено, не откладывайте покупку, забронируйте себе место уже сейчас!
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Всех ждем!
Начать дискуссию