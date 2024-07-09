Экспертные разборы за неделю: какие расходы учитывать на УСН и как уменьшать налог

Расчет налогов. Ошибки, проблемы, советы

Стартовать в бизнесе сложно, но ещё сложнее, когда не знаешь, как правильно работать с налогами. Многие неопытные предприниматели сталкиваются с серьезными проблемами, которые могут привести к убыткам и даже к закрытию бизнеса. В этой статье мы расскажем, как избежать типичных ошибок начинающих предпринимателей.