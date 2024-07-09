Экспертные разборы за неделю: какие расходы учитывать на УСН и как уменьшать налог

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2024 года
Как перейти с УСН на ОСН в 2024–2025 годах: уведомления, налоги, учет доходов и расходов
Как уменьшить платеж по УСН за полугодие 2024 года на взносы: примеры
Покупатели экономят на распродажах больше 13 тысяч рублей в месяц
40% жителей страны покупают одежду только во время скидок и распродаж.
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Официальное удостоверение с занесением в госреестр
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Работодатели стали больше платить внештатным специалистам
Сильнее всего выросли доходы программистов-внештатников. Они зарабатывают на 40% больше, около 147 тысяч рублей.
SSL/TLS сертификаты: что это, для чего используются, кому необходимы
Всем, кто собирает и хранит персональные данные в электронном виде, либо реализует товары и услуги с возможностью оплаты на сайте, не обойтись без TLS-сертификата. SSL/TLS обеспечивают сохранность личных сведений клиентов и платежной информации, а также помогают продвигать ресурс в поисковых системах. Расскажем, когда нужен TLS-сертификат и как его получить.
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Дебиторская и кредиторская задолженность в налоговом учете: как списать без ошибок и налоговых рисков?Бесплатно
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Налоговая реформа 2025: УСН, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество990 ₽
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Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ990 ₽
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У малого и среднего бизнеса появился сервис для привлечения инвесторов
Платформа МСП.РФ поможет встретиться инвесторам и бизнесменам для работы над проектами.
Депутаты предложили давать сотрудникам выходные для визита в поликлинику с ребенком
Работодателей обяжут предоставлять сотрудникам с детьми до семи лет дополнительный выходной день для прохождения медицинского осмотра ребенка.
Экспертные разборы за неделю: какие расходы учитывать на УСН и как уменьшать налог
Смотрите дайджест разборов, который подготовила редакция за неделю.
Стоимость регистрации интеллектуальных прав вырастет на 10-15%
Размер госпошлины за регистрацию интеллектуальных прав вырастет до 35 тысяч рублей, а патент на изобретение будет стоить 28 тысяч.
7 задач бизнеса, которые решает бухгалтерский аутсорсинг
Полноценный бухгалтерский аутсорсинг решает множество задач: от сокращения неочевидных расходов до снижения рисков в конфликтах с контрагентами. Разбираемся, чем он помогает компаниям, помимо ведения бухгалтерской и налоговой отчетности.
Не забудьте до 15 июля уплатить НДФЛ с доходов за 2023 год
В течение всего дня 15 июля можно уплатить налоги, которые были исчислены на основании декларации 3-НДФЛ.
Электронные или бумажные: какие чеки нужны при оплате через СБП и нужны ли вообще
В соответствии с законом 54-ФЗ, при расчетах с покупателями продавцу нужно использовать онлайн-кассу и выдавать чек в бумажном или электронном виде. Разбираемся, нужен ли чек, если клиент совершил платеж через СБП, и в каком виде его нужно сформировать.
Расчет налогов. Ошибки, проблемы, советы
Стартовать в бизнесе сложно, но ещё сложнее, когда не знаешь, как правильно работать с налогами. Многие неопытные предприниматели сталкиваются с серьезными проблемами, которые могут привести к убыткам и даже к закрытию бизнеса. В этой статье мы расскажем, как избежать типичных ошибок начинающих предпринимателей.
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- 05 июл. в 17:45 УСН
Как уменьшить платеж по УСН за полугодие 2024 года на взносы: примеры
- 04 июл. в 15:41 Выбор системы налогообложения
Как перейти с УСН на ОСН в 2024–2025 годах: уведомления, налоги, учет доходов и расходов
- 04 июл. в 13:19 Онлайн-кассы
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Организация осуществляет продажу медицинских изделий — повязок стерильных одноразовых, зарегистрированных в РФ с кодом ОКПД2 32.50.50.190. Какую ставку по НДС следовало применять в 2023 году? Какую ставку по НДС следует применять с 01.01.2024?
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Бесплатные записи вебинаров по налоговой реформе-2025 от «Клерк.Премиум»
Опубликовали записи вебинаров, где эксперты рассказывают о грядущих изменения в Налоговый кодекс, с которыми придется работать бухгалтерам уже в 2025 году.
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Грядет налоговая реформа. В связи с увеличившимся потоком вопросов по поправкам мы изменили сервис «Консультации». Теперь количество консультаций зависит от периода подписки «Клерк.Премиум». Кроме этого задать вопрос экспертам «Клерка» теперь можно только через раздел «Консультации», а не на форуме или в нашем телеграм-канале.
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