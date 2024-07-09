Как списать дебиторскую и кредиторскую задолженность без налоговых рисков? Расскажем уже сегодня!

Сегодня в 11:00 мск состоится вебинар «Дебиторская и кредиторская задолженность в налоговом учете: как списать без ошибок и налоговых рисков?».
На вебинаре разберем:
Готовый алгоритм списания дебиторской задолженности;
Какими документами оформить списание дебиторской и кредиторской задолженности?
4 проблемы с определением срока исковой давности;
6 ошибок при списании задолженности: проверьте их у своей компании;
Взаимозависимость и дебиторская задолженность: когда снимут расходы по налогу на прибыль?
Как без ошибок создать резервы по сомнительным долгам?
Спикер — Светлана Беляева, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!
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