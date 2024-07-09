Путин: семьи могут использовать 10 тысяч рублей из маткапитала на сбор детей в школу

Деньги, которые остались у семьи от выплаты материнского капитала, разрешат использовать на подготовку детей к школе.

Президент Владимир Путин предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тыс. рублей, чтобы собрать детей в школу.

«После того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать ничего нельзя. Конечно, мы обсуждали это, нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги, давайте для начала сделаем это в 10 тыс. рублей, а потом посмотрим», — сказал глава государства.

Материнский капитал начал действовать с 2007 года, тогда право на выплаты имели семьи, в которых родился или был усыновлен второй и последующий ребенок. С 2020 года маткапитал выдают при рождении первенца.

Сейчас размер материнского капитала составляет 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей на второго.