Путин принял закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

С 1 января работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию в размере, установленном на 31 декабря 2024 года. Затем в феврале будет первая индексация, а вторая — в апреле.

Владимир Путин подписал закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена с 2016 года.

С 1 января 2025 года работающие пенсионеры начнут получать страховую пению в выплату к ней без учета недополученных средств. Их доплатят после завершения трудовой деятельности.

Пенсии будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года.

Выплаты проиндексируют дважды: с 1 февраля — на уровень инфляции и с 1 апреля на уровень роста заработной платы.