Путин принял закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Владимир Путин подписал закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена с 2016 года.
С 1 января 2025 года работающие пенсионеры начнут получать страховую пению в выплату к ней без учета недополученных средств. Их доплатят после завершения трудовой деятельности.
Пенсии будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года.
Выплаты проиндексируют дважды: с 1 февраля — на уровень инфляции и с 1 апреля на уровень роста заработной платы.
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