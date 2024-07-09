Если вы считаете, что ваше сальдо ЕНС неправильное, можете жаловаться

Об этом напоминает Минфин в письме от 30.05.2024 № 03-02-08/49933.
Совокупная обязанность формируется не только по уведомлениям и декларациям, но и по уточненкам, судебным актам и решениям вышестоящего налогового органа.
Как начисляют налоги на ЕНС по первичным и уточненным декларациям, мы разбирали тут.
Положительное сальдо ЕНС – это когда денег больше, чем совокупной обязанности. При этом зарезервированные (зачтенные) суммы не входят в положительное сальдо.
Отрицательное сальдо ЕНС – это когда денег меньше, чем совокупной обязанности.
Нулевое сальдо ЕНС – это когда денег ровно столько, сколько составляет совокупная обязанность.
При этом налогоплательщики могут проводить сверку сальдо ЕНС, получать акт сверки.
Если вы не согласны с сальдо, можно обжаловать это, уточнил Минфин.
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