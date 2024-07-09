Если вы считаете, что ваше сальдо ЕНС неправильное, можете жаловаться

Сальдо ЕНС – это разницу между общей суммой денежных средств, перечисленных и признаваемых в качестве единого налогового платежа, и денежным выражением совокупной обязанности.

Об этом напоминает Минфин в письме от 30.05.2024 № 03-02-08/49933.

Совокупная обязанность формируется не только по уведомлениям и декларациям, но и по уточненкам, судебным актам и решениям вышестоящего налогового органа.

Как начисляют налоги на ЕНС по первичным и уточненным декларациям, мы разбирали тут.

Положительное сальдо ЕНС – это когда денег больше, чем совокупной обязанности. При этом зарезервированные (зачтенные) суммы не входят в положительное сальдо.

Отрицательное сальдо ЕНС – это когда денег меньше, чем совокупной обязанности.

Нулевое сальдо ЕНС – это когда денег ровно столько, сколько составляет совокупная обязанность.

При этом налогоплательщики могут проводить сверку сальдо ЕНС, получать акт сверки.

Если вы не согласны с сальдо, можно обжаловать это, уточнил Минфин.