Осенью начнется эксперимент по маркировке игр

Генеральный директор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) Александр Михеев сообщил, что в начале осени запустят эксперимент по добровольной маркировке игр.
«Маркировка игр должна предупреждать пользователей о потенциально неприемлемом контенте, это наша социальная ответственность перед игроками… Добровольный эксперимент по маркировке игры — первый шаг в саморегулировании объединенной игровой индустрии. Мы рассчитываем, что он стартует в начале осени, не раньше 1 сентября», — сказал Александр Михеев.
В список чувствительного сцены жестокости, секса, курения и алкоголя, употребления наркотиков, сквернословия, а также предупреждения о покупках внутри игры.
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