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МИР

В Киргизии создадут собственное программное обеспечение для работы с картами «Мир»

Из-за санкций против Национальной системы платежных карт Киргизии и Армении пришлось отказаться от обслуживания карт «Мир».

Министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что в республике разработают собственное программное обеспечение, чтобы возобновить обслуживание российских карт «Мир».

«По требованию наших европейских партнеров, кому принадлежит само программное обеспечение, мы вынуждены были отказаться от обслуживания карт «Мир»… На сегодняшний день наш межбанковский процессинговый центр работает над разработкой собственного продукта», — сказал Данияр Амангельдиев.

С 3 апреля в Киргизии перестали принимать карты «Мир», поскольку программное обеспечение предоставляла латвийская компания, которая предупредила об отключении межбанковского процессингового центра, если работа с российскими картами продолжится.

В феврале Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир») попала под санкции США. От обслуживания карт «Мир» отказались также в Армении, однако работать с ними продолжил банк «ВТБ Армения».

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