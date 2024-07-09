Вышел новый конспект вебинара по дроблению бизнеса

Хотите разобраться в сложной теме за час — читайте конспекты-вебинаров с экспертами. У нас уже есть конспекты по тематике налоги, бухучет, кадры и право. Сегодня мы добавили еще один — по дроблению.

Мы так же как и вы постоянно отслеживаем изменения, поэтому пополняем подписку Клерк.Премиум материалами, которые помогут бухгалтерам разобраться с новыми правилами и применить их на практике. Особенно актуальны — конспекты вебинаров. Это короткие курсы, которые можно изучать в любое время и в любом месте. К конспектам прилагаются тесты для самопроверки, видео и другие полезные материалы.

Сегодня добавили конспект по актуальной теме Дробление бизнеса: признаки, последствия и тенденции проверок ФНС. Мини-курс с видео, конспектом и тестами. Николай Визер, юрист по налоговым спорам с 20-летним стажем, руководитель компании «TaxPower», рассказывает про признаки дробления, которые могут привлечь внимание ФНС. А также объясняет, какие негативные последствия ждут бизнес при признании схемы его ведения незаконной.

Добавляем конспекты вебинаров регулярно. Следите за пополнениями. Подписчикам Клерк.Премиум они все доступны бесплатно.