Озвучили размер фиксированных взносов ИП на 2025 – 2027 годы и изменили срок их уплаты

Разместили законопроект с поправками в НК ко второму чтению. Про первое чтение этого законопроекта мы рассказывали тут.
Смотрите в нашей таблице размер фиксированных взносов в 2025 – 2027 годах и для сравнения – в 2024 году.
2024
2025
2026
2027
Взнос в совокупном фиксированном размере
49 500
53 658
57 390
61 154
Взносы 1%
1% с дохода свыше 300 000, но не более 277571
1% с дохода свыше 300 000, но не более 300 888
1% с дохода свыше 300 000, но не более 321 818
1% с дохода свыше 300 000, но не более 342 923
Кроме того, меняют срок уплаты фиксированных взносов. Сейчас он 31 декабря. Будет 28 декабря.
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