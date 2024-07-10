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Фиксированные взносы ИП

Озвучили размер фиксированных взносов ИП на 2025 – 2027 годы и изменили срок их уплаты

Фиксированные взносы будут больше, а платить их надо будет раньше.

Разместили законопроект с поправками в НК ко второму чтению. Про первое чтение этого законопроекта мы рассказывали тут.

Смотрите в нашей таблице размер фиксированных взносов в 2025 – 2027 годах и для сравнения – в 2024 году.

2024

2025

2026

2027

Взнос в совокупном фиксированном размере

49 500

53 658

57 390

61 154

Взносы 1%

1% с дохода свыше 300 000, но не более 277571

1% с дохода свыше 300 000, но не более 300 888

1% с дохода свыше 300 000, но не более 321 818

1% с дохода свыше 300 000, но не более 342 923

Кроме того, меняют срок уплаты фиксированных взносов. Сейчас он 31 декабря. Будет 28 декабря.

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Фиксированные взносы ИП

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Фиксированные взносы ИП

Озвучили размер фиксированных взносов ИП на 2025 – 2027 годы и изменили срок их уплаты

Фиксированные взносы будут больше, а платить их надо будет раньше.

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