Озвучили размер фиксированных взносов ИП на 2025 – 2027 годы и изменили срок их уплаты

Фиксированные взносы будут больше, а платить их надо будет раньше.

Разместили законопроект с поправками в НК ко второму чтению. Про первое чтение этого законопроекта мы рассказывали тут.

Смотрите в нашей таблице размер фиксированных взносов в 2025 – 2027 годах и для сравнения – в 2024 году.

2024 2025 2026 2027 Взнос в совокупном фиксированном размере 49 500 53 658 57 390 61 154 Взносы 1% 1% с дохода свыше 300 000, но не более 277571 1% с дохода свыше 300 000, но не более 300 888 1% с дохода свыше 300 000, но не более 321 818 1% с дохода свыше 300 000, но не более 342 923

Кроме того, меняют срок уплаты фиксированных взносов. Сейчас он 31 декабря. Будет 28 декабря.