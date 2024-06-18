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Налоговые изменения 2025

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

При УСН будет НДС, но можно от него освободиться или выбрать пониженную ставку. По НДФЛ будет новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Ставку налога на прибыль увеличат. Налоговый кешбэк и амнистия по дроблению. Читайте дайджест всех актуальных изменений.

Эти и другие поправки в НК – в правительственном законопроекте. Ранее мы рассказывали об этих поправках. В этом материале – обзор новостей по поправкам в НК-2025.

Смотрите запись первого вебинара из серии вебинаров от «Клерка» по налоговой реформе: «Срочный вебинар по налоговой реформе 2024-2025! Как подготовиться к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН».

НДФЛ

В Думу внесли законопроект с масштабными поправками в НК: ставки НДФЛ будут от 13% до 22%

Доходы до 2,4 млн рублей будут облагаться НДФЛ по ставке 13%. Дальше – прогрессивная шкала.

Сколько НДФЛ удержат с вашей зарплаты в 2025 году: таблица

С 2025 года будет новая шкала для ставок НДФЛ – от 13 до 22%.

С дохода от продажи квартиры надо будет платить НДФЛ по ставке 13% или 15%

Сейчас доход от продажи недвижимости облагается по ставке 13% независимо от суммы такого дохода. С 2025 года ставка будет зависеть от его размера.

Какие доходы в 2025 году будут облагаться только по ставкам 13% и 15%: таблица с перечнем налоговых баз

В 2025 году шкала НДФЛ будет более многоступенчатой: 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. Но для некоторых доходов будет другая шкала.

Средства от прогрессивной шкалы НДФЛ продолжат поступать на лечение детей

Налоговые поступления отправятся в фонд «Круг добра», а также на реализацию других социальных национальных проектов.

Релоканты тоже будут платить НДФЛ по прогрессивной шкале

Жители страны, которые уехали из России и продолжают работать на отечественные компании за рубежом, с 2025 года будут платить НДФЛ по прогрессивной шкале со ставкамиот 13 до 22%.

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Вычеты по НДФЛ

Как изменятся стандартные вычеты на детей: таблица

С 2025 года вычеты на детей будут в 2 раза больше. Лимит дохода тоже вырастет. И получить вычеты можно будет без заявления.

Сотрудники со значком ГТО будут получать на 65 рублей больше

Работникам, которые выполнили нормы ГТО, надо предоставлять вычет в размере 500 рублей в месяц. Но только при условии, что они прошли диспансеризацию.

Налог на прибыль

Налог на прибыль организаций может вырасти до 25%

Налог на прибыль организаций вырастетс 20% до 25%.

Новый вычет по налогу на прибыль не смогут применять 4 категории организаций

Категории налогоплательщиков, которые могут применять федеральный инвествычет, установит правительство.

УСН

Новые лимиты-2025 по УСН: таблица

С 2025 года для применения УСН будут новые лимиты дохода, численности и основных средств.

Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН

С 2025 года лимит для перехода на УСН будет 337,5 млн рублей. Эту сумму также ежегодно будут индексировать. Но норму про индексацию переписали: коэффициент на следующий год будет применяться к доходам следующего года.

УСН и НДС

Что будет с НДС на УСН: таблица

С 2025 года плательщики УСН станут и плательщиками НДС. Но есть возможность освободиться от НДС или выбрать низкую ставку.

Кто на УСН и по какой ставке будет платить НДС с 2025 года: таблица

Если в январе 2025 года при УСН сдать уведомление об освобождении от НДС, то НДС при УСН не будет с начала 2025 года. Если не сдать, автоматически будет НДС 20%.

Чтобы не платить НДС, упрощенцам придется сдавать уведомление

Упрощенцы могут не платить НДС при доходе до 60 млн рублей. Но эта льгота не автоматическая.

Для освобождения от НДС на УСН в 2025 году важен доход за 2024 год

Для получения на упрощенной системе налогообложения льготы по НДС на 2025 год имеет значение доход за 2024 год. А для сохранения этой льготы важен доход за 2025 год.

При переходе с ОСНО на УСН надо будет по-новому восстанавливать НДС

С 2025 года при УСН будет НДС, но восстанавливать его при переходе на спецрежим все равно надо.

2 июля в 11:00 мск ждем вас на вебинар «Как на УСН будут платить НДС в 2025 году. Под угрозой ли ваш бизнес». Его проведет Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

Амнистия по дроблению

Минфин предусмотрел в проекте частичный отказ от дробления

Установлен порядок прекращения обязанности по уплате налогов, пеней, штрафов (то есть амнистии), не уплаченных в результате дробления бизнеса. При этом отказ должен быть добровольным.

Налоговая амнистия не затронет уголовные дела

Если в отношении бизнеса уже открыто уголовное дело или административное производство, то такие предприниматели не получат налоговую амнистию.

28 июня в 11:00 мск состоится «Экстренный вебинар по изменениям в НК: новые НДФЛ, НДС, УСН и налог на прибыль + амнистия по дроблению». Вы сможете разобраться во всех изменениях в НК, с которыми мы будем жить с 2025 года. Вебинар проведет Екатерина Болдинова, налоговый адвокат.

Налоговый кешбэк

СФР будет выплачивать родителям налоговый кешбэк

С 1 мая до 1 октября можно будет подать в СФР заявление о возврате НДФЛ в сумме разницы между уплаченным за 2025 год НДФЛ и НДФЛ по ставке 6% с того же дохода.

При назначении налоговых выплат будут учитывать детей до 23 лет

Семьи могут претендовать на налоговый кэшбек, если дети до 23 лет получают очное образование.

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Налоговые изменения 2025

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

При УСН будет НДС, но можно от него освободиться или выбрать пониженную ставку. По НДФЛ будет новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Ставку налога на прибыль увеличат. Налоговый кешбэк и амнистия по дроблению. Читайте дайджест всех актуальных изменений.

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