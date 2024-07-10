Мосбиржа закончила расчеты по обмену акций Яндекса

Инвесторам обменяли акции Yandex N.V. на ценные бумаги МКПАО «Яндекс». Расчеты провели с коэффициентом 1 к 1.

9 июля Московская биржа завершила расчеты по обмену акций Yandex N.V. на МКПАО «Яндекс». У ценных бумаг новый торговый код — YDEX.

«В результате совершения на Московской бирже 680,7 тыс. встречных сделок инвесторы обменяли 42,4 млн акций на общую сумму 180,3 млрд рублей. Сбор заявок осуществляли 99 брокерских компаний», — сказано на сайте торговой площадки.

Мосбиржа принимала от инвесторов заявки с 14 мая по 21 июня 2024 года. Также площадка предоставила еще один дополнительный день — 27 июня. Можно было обменять акции Yandex N.V., которые были приобретены на российском биржевом рынке и не лежали на счетах типа «С».

Торги ценными бумагами МКПАО «Яндекс» начнутся 24 июля 2024 года.