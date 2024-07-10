Семейную ипотеку продлили до 2030 года

Семьи с детьми могут оформить льготный кредит на покупку жилья по ставке 6%. Размер первоначального взноса составляет 20%.

Программа семейной ипотеки по ставке 6% продлена до 2030 года по поручению Владимира Путина.

Льготные условия на покупку жилья доступны для семей с ребенком до 6 лет. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградкой области составляет 12 млн рублей. В остальных регионах — до 6 млн рублей. Размер первоначального взноса — 20%.

«Наша задача — поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в первую очередь семьи с маленькими детьми. Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки, поэтому необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. Это можно обеспечить за счет адресной и социальной направленности мер поддержки», — сказал министр финансов Антон Силуанов.

Семейную ипотеку на покупку жилья в новостройке могут получить:

семьи с двумя несовершеннолетними детьми, которые живут в малых городах численностью до 50 тыс. человек;

семьи с двумя детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или где есть индивидуальные программы развития;

семьи с ребенком-инвалидом.

В 2024 году на программу «Семейная ипотека» из бюджета выделили 223,8 млрд рублей. Бюджетные ассигнования увеличат на 66,2 млрд рублей из-за продления льготной программы.