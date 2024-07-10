Госпошлина за развод вырастет до 5 тысяч рублей

Изменится размер госпошлин за смену имени, выдачу аттестата и за ходатайства в антимонопольную службу.

Совет Федерации одобрил закон об увеличении размера государственных пошлин. В частности, за расторжение брака без детей придется заплатить не 650 рублей, а 5 тыс. рублей.

Пошлина за заключение брака останется прежней — 350 рублей.

Также изменится размер следующих пошлин:

за смену имени — с 1,6 тыс. до 5 тыс. рублей;

за выдачу аттестата и других документов о квалификации — с 1,3 тыс. до 2 тыс.;

за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством — с 35 тыс. до 400 тыс.;

за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях — с 16 тыс. до 50 тыс.

Поправки входят в закон о совершенствовании налоговой системы, который начнет действовать с 1 января 2025 года.