Санкт-Петербургская валютная биржа начала торговать иностранной валютой

Как онлайн-школам работать с самозанятыми. Интервью с юристом

Новые правила при работе с самозанятыми не на шутку перепугали всех, включая онлайн-образование, где процент привлеченных самозанятых существенно выше, чем в других отраслях. Мы решили, что не будем паниковать, а узнаем все подробности у юриста в формате интервью. На вопросы отвечает юрист Евгения Вольнова.