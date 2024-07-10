Санкт-Петербургская валютная биржа начала торговать иностранной валютой

С 1 июля Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) ведет торги по покупке и продаже юаней, белорусских рублей, тенге, сумов, сомов и драмов.
«Новые биржевые инструменты расширят торговые возможности участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц, в том числе осуществляющих внешнеэкономическую деятельность», — сказано на сайте торговой площадки.
Объем торгов на прошлой неделе превысил 1,4 млн рублей. Решение перезапустить валютную секцию на СПВБ приняли в августе 2023 года, до этого момента ее работа была приостановлена, поскольку клиенты перешли на Мосбиржу.
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