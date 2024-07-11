Пошли жалобы на исключение из реестра МСП бизнеса из новых регионов

Компании из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей столкнулись с тем, что вчера их исключили из реестра МСП.

Такие жалобы идут в нашем telegram-чате. Бухгалтеры рассказывают, что это массовое явление, а не единичные случаи.

А ваши контрагенты из новых регионов не исключены из реестра МСП?

Напомним, ежегодно в июле проходит обновление сведений в реестре МСП на основании отчетности за прошлый год (о доходах и численности).

Если компания за 2023 год не сдала декларацию по налогу на прибыль, УСН, ЕСХН, а также РСВ, то ее исключат из реестра МСП.

Если все отчеты сданы, но компанию почему-то исключили из реестра, надо сообщить об этом в ФНС через специальный сервис.

Если отчетность не сдана, ее нужно сдать и при очередном обновлении реестра (10.08) компанию включат в реестр.

Реестр МСП обновляется ежемесячно, и если налогоплательщик, исключенный либо не включенный в него, оперативно примет меры по сдаче недостающих отчетов, он будет восстановлен в реестре 10-го числа следующего месяца.