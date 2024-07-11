⚡️ Итоги дня: Россия на третьем месте по рынку алкоголя, провайдеры поднимут стоимость интернета в пригороде, а разработчики игр начали получать на 18% больше

Россия заняла третье место в мире по размеру рынка алкоголя. Лидерство удерживает Китай ($215 млрд), за ним следует США (более $60 млрд) и Индия с Россией (чуть больше $20 млрд каждая).

Российский рынок разработки видеоигр вырос почти на 20%. Совокупная выручка топ-50 крупнейших российских компаний — разработчиков видеоигр по итогам 2023 года выросла на 18% и достигла 45,4 млрд рублей.

Столичные провайдеры хотят поднять цену на интернет в пригородах. Причина — рост стоимости размещения оптоволоконных кабелей на опорах электросетей. Сейчас месячная стоимость интернета в Москве составляет от 500 до 700 рублей, в частном секторе — от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Под Краснодаром ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней в агрокомплексе «Каневской Бекон». Заболевание унесло жизни семи свиней из 9 тысяч. Африканская чума свиней угрожает только домашним свиньям и диким кабанам, для человека диагноз не опасен.

Водителей просят воздержаться от поездок по трассе Тюмень — Омск из-за жары. Температура воздуха 11 и 12 июля ожидается в районе +30 градусов.

В Мариинском Театре впервые за 30 лет назначили художественного руководителя балета. Им стал заслуженный артист России Андриан Фадеев.

Популярный певец девяностых и нулевых Андрей Губин вернется на сцену впервые за 19 лет. Организаторы музыкального мероприятия решили устроить творческий вечер, посвященный Губину. Он состоится 23 августа, вокалист уже согласился приехать.

WhatsApp усилит меры безопасности в групповых чатах. Новая функция позволит пользователям эффективнее защищаться от нежелательных контактов и потенциального мошенничества в групповых чатах.

Абитуриенты подали более 1 млн заявлений с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» от портала «Госуслуги». Это на 100 тыс. больше, чем в прошлом году.