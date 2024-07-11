📧 Получение требования от налоговиков по ТКС больше не надо будет подтверждать квитанцией

Требование, отправленное налоговиками по ТКС, автоматически будет считаться полученным на 6-ой день.

Законопроект с такой поправкой в НК скоро рассмотрит Госдума во втором чтении.

Если компания обязана отчитываться по ТКС и по этому каналу ей приходит требование из ИФНС, то сейчас в течение 6 дней надо направить в ответ квитанцию о получении документа. Если ее не отправить, могут заблокировать счет.

Теперь требование будет считаться полученным на 6-ой день от даты отправления, которая фиксируется оператором ЭДО.

А раз дата получения будет зафиксирована в НК и не зависит от налогоплательщика вообще, то и квитанции о получении теряют смысл. Норму НК об отправке квитанции в течение 6 дней отменяют.