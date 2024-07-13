По долгам участников СВО приостановили 760 тысяч исполнительных производств

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в России приостановили больше 760 тыс. исполнительных производств по долгам участников СВО.
«В Минобороны России создан военно-социальный центр, который целенаправленно будет заниматься мерами поддержки участников СВО», — написала Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.
Также она отметила, что помощь бойцам и членам их семей сейчас приоритет в работе омбудсмена. Военным и их родственникам оказывают бесплатную юридическую помощь, а также принимают меры для социальной поддержки.
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