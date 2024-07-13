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Исполнительное производство

По долгам участников СВО приостановили 760 тысяч исполнительных производств

Участникам СВО и их семьям также оказывают бесплатную юридическую помощь и предоставляют иные меры социальной поддержки.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в России приостановили больше 760 тыс. исполнительных производств по долгам участников СВО.

«В Минобороны России создан военно-социальный центр, который целенаправленно будет заниматься мерами поддержки участников СВО», — написала Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

Также она отметила, что помощь бойцам и членам их семей сейчас приоритет в работе омбудсмена. Военным и их родственникам оказывают бесплатную юридическую помощь, а также принимают меры для социальной поддержки.

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Социальные пособия

470 тысяч женщин оформили пособие по беременности

Минимальный размер пособия в 2024 году составляет больше 88 тысяч рублей.

Исполнительное производство

По долгам участников СВО приостановили 760 тысяч исполнительных производств

Участникам СВО и их семьям также оказывают бесплатную юридическую помощь и предоставляют иные меры социальной поддержки.

НДФЛ

Работодатель не удерживает НДФЛ с возмещенных сотруднику расходов при переезде за границу

Компенсационные выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей, в том числе в связи с переездом на работу в другую местность, не облагаются НДФЛ и взносами.

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18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Малый и средний бизнес

В Московской области число представителей малого и среднего бизнеса выросло на 5%

Показатель роста предпринимательской активности в Подмосковье оказался выше среднего по стране. В сфере малого и среднего бизнеса работает больше 128 тысяч компаний и 297 тысяч ИП.

Налоговые штрафы

Отложенную переплату будут учитывать при начислении штрафов за налоговые долги

За неуплату налога из-за занижения налоговой базы положен штраф 20%. Его не будет, если на ЕНС все время было положительное сальдо. Теперь будут учитывать не только сальдо ЕНС, но и зарезервированные суммы.

Акцизы

Акцизы на алкоголь каждый год будут расти на уровень инфляции

На спирт будет установлена нулевая ставка акциза, если продукция из этанола продается аптекам или для производства парфюмерии, бытовой химии и красок.

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Инвестиции

Рынок падает. Пополнил брокерский счёт на 300 000 в июле. Что купил? Часть 1

Продолжаю ежемесячное инвестирование, в июле удалось пополнить брокерский счёт на рекордные 300 000 рублей, а значит можно провести традиционный анпакинг покупок на бирже. Продолжаются распродажи в отделе акций и облигаций, дополнительные скидки дарит дивидендный сезон, так что удалось приобрести много интересного.

Рынок падает. Пополнил брокерский счёт на 300 000 в июле. Что купил? Часть 1
Юзвак Максим

Налог на сахар и пустой дом, загадочная история в финансовом обзоре

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Обзоры для бухгалтера

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Какую отчетность нужно сдавать ИП на УСН при работе с контрагентом из ЕАЭС
Обзоры для бухгалтера

Разбираемся, как заполнить ЕФС-1, проходить проверки, оформлять и оплачивать сверхурочную работу бухгалтера и получать налоговые уведомления через Госуслуги

Новый дайджест подписки Клерк.Плюс! 

Разбираемся, как заполнить ЕФС-1, проходить проверки, оформлять и оплачивать сверхурочную работу бухгалтера и получать налоговые уведомления через Госуслуги
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НДС при УСН в 2025 году: 27 вариантов
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Бесплатно с Основные средства

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После того, как основное средство приняли на учет, его можно учитывать двумя способами: по первоначальной или по переоцененной стоимости. Расскажем, как провести переоценку основных средств и отразить ее в бухучете в зависимости от вида объекта и выбранных организацией методов.

Как провести переоценку основных средств и отразить ее результаты в бухгалтерском учете
Отчетность в СФР

Как заполнить ЕФС-1 с учётом последних изменений. Конспект вебинара с видео и тестированием

«Клерк» приготовил для вас подарок — мы открыли для вас полный бесплатный доступ к конспекту вебинара. Поможем вам разобраться, что нового в заполнении ЕФС-1 и дадим 16 примеров заполнения электронной трудовой книжки.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Банки

За покупку товаров на маркетплейсах с кредитной карты Сбера придется платить комиссию

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Конспекты к вебинарам, новые разборы законов и онлайн-курсы: что появилось в подписке Клерк.Премиум за неделю