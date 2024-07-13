470 тысяч женщин оформили пособие по беременности

Минимальный размер пособия в 2024 году составляет больше 88 тысяч рублей.

С начала 2024 года Социальный фонд назначил пособие по беременности и родам 470 тыс. женщин.

«Минимальная сумма пособия для работающих мам в этом году установлена на уровне 88 565,4 рублей. Максимальная составляет 783 707,6 рублей. Столько положено при длительном отпуске по беременности (194 дня) и сложных родах, например при появлении на свет двойняшек или тройняшек», — сказано на сайте Соцфонда.

Для жителей Крайнего Севера размер пособия увеличивается на районный коэффициент.

Женщина, которая не работает, может получать пособие только если центр занятости признал ее безработной в течение года после увольнения. При этом само увольнение должно быть связано с ликвидацией предприятия или с прекращением деятельности в качестве ИП.