ФНС обновила форму о выборе налоговой для постановки на учет

В форму уведомления о выборе налогового органа для постановки на учет внесли изменения. Они касаются регистрации российской организации по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений в федерального значения — в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. А также на территориях, которые находятся в ведомстве разных налоговых органов.

«В новой форме исключены лишние поля для определения условий выбора налогового органа и избыточные сведения об обособленном подразделении», — сказано на сайте ФНС.

Приказ вступит в силу с 1 января 2025 года.

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.