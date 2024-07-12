За пять месяцев ВВП увеличился на 5%

Валовый внутренний продукт за пять месяцев 2024 года вырос на 5% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

С января по май обрабатывающая промышленность выросла почти на 9%. Объем инвестиций увеличился почти на 15% за счет машин, оборудования и вложений в объекты интеллектуальной собственности.

«Несмотря на летний период, нужно постоянно мониторить макроэкономическую ситуацию, и при необходимости оперативно корректировать наш план действий в этой сфере. И конечно, во взаимодействии с Банком России», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

На 1 июля инфляция в стране составила 4,5%.