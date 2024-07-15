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ФАС и Минцифры против повышения тарифов на электричество для майнеров

Увеличение тарифов на электроэнергию может затронуть центры обработки данных и подорвать работу важной информационной инфраструктуры.

Федеральная антимонопольная служба и Минцифры выступили против идеи Минэнерго повысить тарифы на электроэнергию для майнеров в пять-десять раз. Они считают, что пересмотр может негативно сказаться на работе легальных бизнесменов, а также повредить центрам обработки данных.

Согласно инициативе Минэнерго, пересмотр тарифов будет проходить только в энергодефицитных регионах. Основная цель министерства — заставить майнеров перебраться на другую территорию и обеспечить равномерное потребление электричества в стране. Об этом пишет «Коммерсант».

ФАС считает, что регион перестанет быть энергодефицитным, если снять с майнеров все ограничения. Сетевые организации должны заранее сообщать регуляторам о числе майнинг-центров, чтобы «формировать сбалансированную необходимую валовую выручку (НВВ)». Если допустить ошибку в определении майнингового оборудования, то такие действия будут расценены как нарушение антимонопольного законодательства со стороны сетевой или энергосбытовой компании.

Минцифры уделяют особое внимание реестру майнеров, поскольку туда могут необоснованно отнести много потребителей энергии. Например, центры обработки данных, от которых зависит функционирование информационных систем и важной инфраструктуры.

«Введение презумпции злоупотреблений со стороны потребителя не соответствует принципам правового регулирования», — сказали в Минцифры.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим уверен, что предложение Минэнерго противоречит принципам ценообразования в электросетевом комплексе. Сетевые организации могут получить много непрогнозируемых дополнительных доходов.

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