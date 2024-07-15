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Ведение бизнеса

Яндекс откроет продуктовые мини-магазины

У Яндекса появится офлайн-минимаркет со свежей выпечкой и продуктами.

Компания «Яндекс» планирует открыть продуктовые минимаркеты и уже ищет сотрудников.

Первый продуктовый магазин будет открыт в Москве, а затем их число увеличится. Площадь минимаркета составит 100-150 кв. м, на его территории также будет кафе со свежей выпечкой. Об этом пишет портал Shopper’s.

«В таких магазинах важно правильно заполнить полку — то есть вместить оптимальный ассортимент на небольшой площади, чтобы покупатель мог закрыть свои повседневные потребности», — сказал управляющий партнер консалтинговой компании Retaility Дмитрий Токарев.

В 2023 году «Яндекс Лавка» и «Яндекс Маркет» продали товаров на 87,9 млрд рублей — это на 72% больше по сравнению с 2022 годом.

Минимаркеты в 2023 году открыли онлайн-сервисы «Самокат» и «Мегамаркет». Они выглядят как продуктовые магазины с пунктами выдачи заказов с маркетплейсов.

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру