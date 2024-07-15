«Русский Стандарт» будет оформлять иностранцам карты «Мир» для оплаты покупок в России

Иностранные туристы смогут оплачивать покупки в РФ картой «Мир». В отеле «Метрополь» гостям будут предлагать бесплатную банковскую карту. Ее можно пополнить со счета, которым турист пользуется в своей стране.

Банк «Русский Стандарт» вместе с отелем «Метрополь» запустил систему предоплаченных банковских карт, которые позволят иностранным туристам оплачивать покупки по безналу.

«После получения бронирования от иностранного гостя сотрудник отеля связывается с ним, чтобы рассказать о возможности выпуска бесплатной банковской карты национальной платежной системы. Если гость согласен оформить карту заранее, то по приезде в отель она будет ожидать его на ресепшен», — сказано на сайте банка.

Туристы могут внести деньги на счет до начала путешествия или после получения карты в отеле. Пополнить карту можно банковским переводом со счета, которым гость пользуется на территории своей страны.

Предоплаченная карта не требует дополнительных средств на выпуск и обслуживание.